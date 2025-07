Transfert imminent à l'ASSE !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec l'ASSE, Yvann Maçon serait sur le point de claquer la porte de Geoffroy-Guichard. En effet, le latéral droit de 26 ans devrait s'engager en faveur du Servette FC ce vendredi. Après avoir joué en Ligue 1 la saison dernière, Yvann Maçon va donc migrer vers la Suisse à la rentrée 2025-2026.

Le 31 janvier 2020, Yvann Maçon a signé à l' ASSE . En effet, les Verts ont bouclé le transfert du latéral droit de 26 ans pour une somme proche de 450 000€. Après cinq ans et demi à l' ASSE , Yvann Maçon va partir à l'étranger.

Yvann Maçon va quitter l'ASSE

Prêté au Paris FC puis au Maccabi Tel Aviv entre 2022 et 2024, Yvann Maçon a évolué en Ligue 1 avec l'ASSE la saison dernière. Les Verts étant remontés dans l'élite il y a un an. Toutefois, le club du Forez vient de redescendre en Ligue 2, et il ne pourra pas compter sur Yvann Maçon pour l'aider à retrouver le premier échelon national en 2026-2027.