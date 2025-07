ASSE : Trois transferts sont programmés !

Alors qu'Yvann Maçon se rapprocherait du Servette FC, l'ASSE serait sur le point de boucler la signature de Paul Joly. En effet, les Verts seraient en discussions très avancées pour le recrutement du défenseur de l'AJ Auxerre. En plus d'Yvann Maçon, le club basé à Genève voudrait chiper Lamine Fomba à l'ASSE.

Malgré sa descente en Ligue 2 , l' ASSE aurait décidé d'enflammer le mercato estival. D'ici la fin du marché, programmée le 1er septembre à 20 heures, les Verts pourraient officialiser trois nouveaux transferts minimum : Yvann Maçon , Paul Joly et Lamine Fomba .

ASSE : Maçon et Fomba vont signer au Servette FC ?

Selon les informations de Foot Mercato, l'ASSE pourrait perdre Yvann Maçon et Lamine Fomba cet été. Comme indiqué par le média français, le Servette FC aurait lancé les pourparlers avec le latéral droit de 26 ans. Engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec l'ASSE, Yvann Maçon devrait migrer vers la Suisse s'il trouve un terrain d'entente avec le club basé à Genève, et ce, parce que les deux clubs ne devraient pas avoir de mal à conclure un accord par la suite. Comme révélé par Peuple Vert, les Stéphanois ne comptent plus sur le Guadeloupéen, qui s'entraine avec leur réserve depuis quelques heures. D'après Foot Mercato, le Servette FC en pincerait également pour Lamine Fomba, milieu de terrain de 27 ans, lié à l'ASSE jusqu'au 30 juin 2026.