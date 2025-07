Vinicius Jr - ASSE : Un transfert est annoncé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Promu en première division portugaise, Alverca ne perd pas de temps pour renforcer son effectif et se bâtir une équipe compétitive. Propriété de la star brésilienne du Real Madrid Vinicius Jr, le club affiche des ambitions claires et mise notamment sur des profils jeunes et francophones. Ce samedi, il se serait rapproché de l'ASSE.

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE tente de conserver son ossature. Maxime Bernauer et Irvin Cardona ont déjà donné leur accord pour prolonger l’aventure. D’autres pourraient suivre, à l’image de Benjamin Bouchouari. Ces cadres pourraient être rejoints par de nouvelles recrues. International israélien, Mahmoud Jaber a d’ailleurs été l’un des premiers à répondre favorablement à l’appel des Verts.

Un jeune joueur quitte l'ASSE Mais dans le sens des départs, plusieurs mouvements sont aussi enregistrés. Selon les informations de L'Equipe, Lamine N’Diaye, défenseur central gaucher de 19 ans, s’apprête à quitter l’Étrat pour rejoindre Alverca, promu cette saison en première division portugaise. Titulaire en National 3 la saison dernière, N’Diaye ne semblait pas entrer dans les plans du nouveau staff pour le groupe professionnel.