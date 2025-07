ASSE : Un scandale est annoncé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mardi soir, le journaliste Romain Molina a tenu un live sur sa chaîne YouTube, au cours duquel il a abordé plusieurs sujets sensibles. Interrogé par ses abonnés, il s’est notamment exprimé sur la situation de l’ASSE. Gérard Fernandez, toujours en poste au club, est accusé d’avoir extorqué de jeunes joueurs. Une enquête serait actuellement en cours.

L’AS Saint-Étienne traverse décidément une période agitée. Si les Verts se préparent à une nouvelle saison en Ligue 2, un lourd dossier refait surface et pourrait ébranler l’organigramme du club. Ce mardi soir, dans un live diffusé sur sa chaîne YouTube, le journaliste indépendant Romain Molina a livré des révélations inquiétantes concernant la gestion interne de l’ASSE, et plus particulièrement au sujet de Gérard Fernandez, responsable historique du centre de formation.

« On est tombés dans la légende » « Il y a un problème à Saint-Étienne, c’est que l’ambiance dans les bureaux était exécrable. Il y a eu énormément de soucis. Et ça a été la même chose au centre de formation », a déclaré Molina, avant de pointer directement Gérard Fernandez, toujours en poste au sein du club : « Avec lui, on est tombés dans la légende. Ce n’est pas possible ! Tout le football français est au courant. »