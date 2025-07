Fiasco sur le mercato, l’ASSE déballe tout

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après une première saison largement décevante à la tête de l’AS Saint-Étienne, Kilmer Sports Ventures a enfin pris la parole. C’est par la voix de son vice-président, Huss Fahmy, que le groupe canadien a réagi aux critiques. Bilan sportif, stratégie globale et mercato d’hiver très discret : le dirigeant a tenté de justifier les choix opérés.

Après une saison marquée par les critiques et la frustration des supporters, Kilmer Sports Ventures, nouveau propriétaire de l’AS Saint-Étienne, sort enfin du silence. À travers son vice-président Huss Fahmy, le groupe canadien a tenu à défendre sa stratégie, notamment sur le très discret mercato hivernal. Alors mal en point au classement, l'ASSE n'avait obtenu les services que de deux renforts : Irvin Cardona et Maxime Bernauer.