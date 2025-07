ASSE : Jackpot avec ces deux transferts ?

Amadou Diawara

Malgré sa descente en Ligue 2, l'ASSE refuserait de lâcher ses deux meilleurs joueurs, à savoir Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. En effet, le club du Forez voudrait que ces deux joueurs l'aident à remonter le plus vite possible en Ligue 1. Toutefois, en cas d'offre irrefusable, les Verts pourraient accepter de vendre Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili.

Promu en Ligue 1 pour la saison 2024-2025, l'ASSE est déjà relégué en Ligue 2. En effet, les Verts n'ont pu faire mieux qu'une 17ème place pour leur retour dans l'élite.

L'ASSE retient Stassin et Davitashvili Déterminé à revenir en Ligue 1 dès la saison 2026-2027, l'ASSE compte se donner les moyens de ses ambitions. D'une part, le club du Forez aurait décidé d'enflammer le mercato. D'ailleurs, une recrue serait sur le point de s'engager chez les Verts. Un renfort dont le nom n'a pas filtré d'après Foot Mercato. D'autre part, l'ASSE tient à conserver ses hommes forts, surtout ses deux meilleurs joueurs : Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili.