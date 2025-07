Mercato - PSG : Coup de théâtre à 90M€ !

Le PSG serait à la lutte avec Tottenham pour le recrutement de Rodrygo. Ayant déjà déboursé une somme proche de 200M€ lors de ce mercato estival, les Spurs ne compteraient pas faire de folies pour boucler la signature de l'international brésilien. Entretenant de bonnes relations avec Florentino Pérez, Daniel Levy devrait essayer de faire baisser le prix de Rodrygo en dessous de 90M€

Selon les informations d'AS, Rodrygo aurait la cote en Premier League . En effet, le numéro 11 du Real Madrid serait dans le viseur de Liverpool , Chelsea , Arsenal et de Tottenham , qui vient d'entrer dans la course à sa signature. Malheureusement pour le PSG , les Spurs auraient un atout à faire valoir sur ce dossier.

Tottenham veut profiter de sa bonne relation avec le Real

A en croire AS, les relations seraient bonnes entre le Real Madrid et Tottenham. Ainsi, Daniel Levy devrait tenter un coup avec Rodrygo lors de ce mercato estival. En effet, le président des Spurs devrait essayer de convaincre Florentino Pérez - son homologue merengue - de baisser le prix de l'attaquant de 24 ans ; ne voulant pas atteindre la barre des 90M€ pour ce transfert. Comme l'a rappelé le média espagnol, les hautes sphères de Tottenham ont déjà dépensé près de 200M€ pour leur recrutement (63M€ pour Mohammed Kudus de West Ham, 70M€ pour Morgan Gibbs-White, 35M€ pour l'option d'achat de Mathys Tel du Bayern et 25M€ pour celle de Kevin Danso du RC Lens). Ainsi, elles refuseraient de faire des folies pour s'attacher les services de Rodrygo.