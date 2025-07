Real Madrid : Doublé par Mbappé, il va boucler «le plus gros transfert de l’histoire» ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vinicius Jr n’a toujours pas prolongé son contrat avec le Real Madrid, ce qui commence à inquiéter les supporters. Le Brésilien est en pleine négociation, notamment avec des clubs d’Arabie Saoudite, attirés par son talent. Pour rester à la Casa Blanca, il exige désormais un salaire égal ou supérieur à celui de Kylian Mbappé, faisant monter la pression.

Vinicius Jr, élément clé du Real Madrid, se trouve dans une situation délicate face à l’écart considérable entre son salaire et celui de Kylian Mbappé, arrivé il y a un an du PSG avec une prime de signature record. Refusant d’être relégué à un second plan économique, Vinicius a décidé avec son agent de faire monter la pression sur le club pour obtenir une rémunération à la hauteur de son talent et de son importance sur le terrain selon les informations dévoilées par El Debate.

