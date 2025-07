Jay Z - Mbappé : Le contrat pharaonique réclamé au Real Madrid

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le Real Madrid pensait avoir sécurisé l’avenir de Vinicius Jr avec un contrat jusqu’en 2030, les plans ont volé en éclats. D’après la presse espagnole, le clan du Brésilien a annulé le renouvellement et durci sa stratégie. En toile de fond : une volonté assumée de toucher un salaire comparable à celui de Kylian Mbappé.

Le coup de pression de Vinicius Jr

Derrière cette stratégie, un objectif clair : rapprocher Vinicius des revenus colossaux de Kylian Mbappé, qui touchera environ 30M€ de plus par an grâce à sa prime à la signature, liée à son arrivée libre. Mais comme le souligne El Debate, Vinicius n’a pas accepté cette différence de statut économique, et a décidé, avec son agent, de faire monter la pression. Le Brésilien a d’ailleurs répété à plusieurs reprises en privé : « J’ai un contrat jusqu’en 2027. » Une phrase lourde de sens. En clair, le joueur ne compte pas prolonger pour l’instant et entend jouer la montre afin de forcer la main du club d’ici 2026, voire négocier librement dès janvier 2027.