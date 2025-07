Real Madrid : Une star abandonne, Mbappé sort du silence !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé ne sera plus servi par Jude Bellingham pendant plusieurs semaines. Diminué à l’épaule en raison d’une blessure qu’il traîne depuis l’automne 2023, le milieu de terrain anglais a cédé à l’opération ces dernières heures. En donnant de ses nouvelles sur Instagram, l’Anglais a été interpellé par Kylian Mbappé.

En novembre 2023, Jude Bellingham contractait une blessure à l’épaule qui s’est avérée être une luxation. Dès lors, l’Anglais a joué avec cette gêne pendant plus d’une saison et demie. Devenant trop douloureux, la recrue star du mercato d’été 2023 du Real Madrid a décidé de passer sur la table d’opération.

« Le processus de retour a déjà commencé, à bientôt»

L’intervention chirurgicale s’est bien passée à la clinique Fortius. L’occasion pour l’une des stars du football anglais de communiquer sur son état à ses fans par le biais de son compte Instagram. « Merci à Andrew Wallace et Susan Alexander, leur équipe et tout le monde à Fortius Clinic pour l’opération et l’hospitalité. A Ivan Ortega et le Dr Leyes pour leur voyage de soutien. Et pour finir, à tout ceux qui m’ont souhaité des messages d’amour. Le processus de retour a déjà commencé, à bientôt ».