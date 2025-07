Kylian Mbappé, les adieux au Real Madrid

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le temps d'une saison, Kylian Mbappé a partagé le vestiaire du Real Madrid avec Lucas Vazquez, madridista dans l'âme qui a tout connu avec son club formateur. La star de l'équipe de France était présente à la conférence de presse d'adieu de Vazquez et a par ailleurs tenu des propos élogieux à son égard sur les réseaux sociaux.

Une semaine après avoir été éliminé de la Coupe du monde des clubs face au PSG au stade des demi-finales (4-0), Lucas Vazquez a fait ses adieux au Real Madrid . Formé à la Castilla et hormis un prêt à l' Espanyol Barcelone en 2014/2015, l'ailier reconverti en latéral n'a connu que le Real Madrid et a pris part à cinq sacres en Ligue des champions .

«J'ai eu le privilège de partager un vestiaire avec des légendes»

Ce jeudi, le natif de Curtis a fait ses adieux en salle de conférence de presse avec Andriy Lunin et Kylian Mbappé, seuls membres du vestiaire du Real Madrid à avoir fait une coupure dans leurs vacances estivales pour faire leurs adieux à Lucas Vazquez qui a tenu à faire passer le message suivant aux Madridistas. « Merci pour tous vos applaudissements et tous vos gestes de soutien. Vous m'avez fait sentir comme chez moi. J'ai eu le privilège de partager un vestiaire avec des légendes et de remporter des titres, mais surtout, j'ai été heureux. Je me suis senti valorisé, respecté et aimé ».