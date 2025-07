Real Madrid : Le plan avec Mbappé pour se débarrasser d'une star ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette saison, le Real Madrid a eu du mal à afficher un niveau de jeu satisfaisant et le club a raté tous ses objectifs. Les hommes de Xabi Alonso n'ont pas réussi à renverser la vapeur lors de la Coupe du monde des clubs alors qu'il s'agissait d'un réel objectif. La large défaite face au PSG a fait mal et les critiques autour de Vinicius Jr ne cessent plus. Le Brésilien, qui n'a toujours pas acté sa prolongation, pourrait finir par être écarté par son club.

Très déçu de ne pas avoir eu le Ballon d'Or l'année dernière, Vinicius Jr n'a pas été vraiment en mesure de briller cette saison. Le Brésilien n'arrive pas à former un duo efficace avec Kylian Mbappé et sa prolongation n'est toujours pas actée. D'ailleurs, certains commencent à imaginer un plan pour faire réagir Vinicius Jr, quitte à provoquer son départ du club prochainement.

Un cauchemar évité contre le PSG ? En demi-finale de la Coupe du monde des clubs, le Real Madrid a été largement dominé (4-0). La décision de Xabi Alonso d'aligner Kylian Mbappé et Vinicius Jr a fait beaucoup parler. Une autre décision aurait pu arranger les choses. « Si Trent Alexander-Arnold ne s’était pas blessé à l'entraînement juste avant le match, Vinicius aurait été remplaçant, avec Gonzalo et Mbappé titulaires » assure Alberto Pereiro, sur Radioestadio. Le cas Vinicius pourrait alors mal tourner.