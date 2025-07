Nouvelle recrue à l'OM : Grande nouvelle pour De Zerbi !

Nouvelle recrue de l’OM, CJ Egan-Riley a été présenté à la presse ce mercredi. Arrivé libre, l’international anglais U21 se dit prêt à tout pour s’imposer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Sa polyvalence, rare, pourrait devenir un atout précieux dans le dispositif du technicien italien de l’OM.

L’OM a démarré très fort son mercato estival et vient d’enregistrer sa troisième recrue. Après Angel Gomes et Facundo Medina , le club phocéen a présenté à la presse CJ Egan-Riley . Le défenseur anglais était face aux journalistes ce mercredi après-midi pour répondre à leurs questions. Un renfort intelligent pour l’OM , qui renforce son secteur défensif pour 0 €, étant donné que CJ Egan-Riley est arrivé libre de tout contrat.

« Je peux jouer aux trois postes. Je viens avec l'intention de jouer, ça dépendra de comment je m’entraîne, comment je travaille, si le coach pense que je suis prêt à jouer. Je sors d'une très bonne saison, on a réussi à monter en Premier League (avec Burnley), je me sens bien mentalement et physiquement. Je veux m'imposer dans cette équipe où il y a de grands joueurs. »

«Je veux vraiment être à la disposition du coach»

Le nouveau défenseur de l’OM continue, en conférence de presse, en expliquant être totalement à la disposition du tacticien marseillais :

« En venant ici, je veux vraiment être à la disposition du coach, avoir le plus de temps possible sur le terrain, le plus de temps de jeu, pouvoir m’améliorer, aider l’équipe autant que possible. Donc on verra ce que me demandera le coach, en fonction de là où il pense que j’ai besoin de jouer. Alors je jouerai là. Ce qui est important, ce n’est pas le poste. »