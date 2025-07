Real Madrid : L'annonce de Mbappé sur son transfert !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a tout juste un an. Pour l'occasion, l'actuel numéro 9 de Xabi Alonso a fait passer un message fort sur sa signature à la Maison-Blanche, et ce, sur les réseaux sociaux.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes. En effet, l'international français s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid, et ce, alors que son contrat avait pris fin le 30 juin 2024.

«Reconnaissant pour tout l’amour que vous m’avez donné» Arrivé au Real Madrid il y a tout juste un an, Kylian Mbappé a envoyé un message très fort sur son compte Instagram. « Il y a un an. Reconnaissant pour tout l’amour que vous m’avez donné depuis le premier jour. Hala Madrid », a écrit le numéro 9 merengue en légende d'une photo de lui faisant son entrée au Santiago Bernabeu pour sa présentation officielle.