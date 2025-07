Kylian Mbappé : Nouvelle polémique après les adieux

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une page se tourne au Real Madrid. Arrivé en 2007 à la Casa Blanca, Lucas Vazquez a fait ses adieux. Seuls deux joueurs de l'effectif avaient fait le déplacement pour lui souhaiter bonne route : Andriy Lunin et Kylian Mbappé. Le manque de soutien de l'effectif merengue a été souligné par plusieurs médias espagnols.

Après Luka Modric, un autre cadre historique a tourné la page du Real Madrid. Arrivé au club en 2007, Lucas Vázquez a officiellement fait ses adieux à la Maison Blanche. Les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux, et Kylian Mbappé s’est distingué par un message particulièrement touchant. « Mon ami, ce fut un plaisir de partager le maillot avec toi cette saison. Tu as toujours été génial avec moi, du premier au dernier jour. Une légende sur et en dehors du terrain du meilleur club du monde, je te souhaite le meilleur pour l’avenir. Merci beaucoup pour tout », a écrit l’attaquant français sur Instagram.