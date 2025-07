Polémique avec Mbappé : Une grande sanction promise ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé dans l'œil de la justice. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour travail dissimulé et blanchiment de fraude fiscale. Dans son viseur, un don du joueur de l'équipe de France, estimé à plus de 180 000€, à cinq policiers, dont le commandant, qui passera en conseil de discipline durant l'automne.

Nouvelle secousse autour de Kylian Mbappé . Alors que sa première saison sous le maillot du Real Madrid vient tout juste de se terminer, l’attaquant français est désormais dans le viseur de la justice. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour travail dissimulé et blanchiment de fraude fiscale selon une information du Canard Enchaîné. La justice souhaite faire la lumière sur un don de plus de 180 000€ de Mbappé à un commandant et quatre brigadiers-chefs. Le but étant de savoir s'il s'agit d'un cadeau désintéressé ou rémunération dissimulée.

Les policiers se défendent

Par contre, la situation du commandant est plus sensible en raison de son poste et de se relation avec Mbappé. « C’est plus compliqué pour le commandant, qui va passer en conseil de discipline en automne prochaine (...) L’IGPN s’est particulièrement intéressé au rôle du commandant de ces cinq policiers, et se demande s’il n’a pas réaliser un travail de sécurité privée pour Mbappé puisqu’il l’a accompagné au Cameroun lors de déplacements personnels » a déclaré Chevillard. Interrogé ce vendredi, l’avocat du commandant assure que le don du joueur était « licite ».