Kylian Mbappé : Le transfert parfait est annoncé ?

Alors que le Real Madrid vient de vivre une saison relativement compliquée malgré le recrutement de Kylian Mbappé l'été dernier, le mercato estival promet d'être agité au sein du club merengue. Et Pierre Ménès annonce d'ailleurs la recrue idéale pour relancer le Real Madrid : un milieu de terrain d'envergure, capable de faire le boulot derrière Mbappé.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG à l'été 2024, Kylian Mbappé avait décidé de ne pas prolonger avec le club francilien pour enfin réaliser son rêve et prendre la direction du Real Madrid . Le capitaine de l' équipe de France sort d'une première saison relativement compliquée, autant sur le plan personnel que collectif, puisqu'il a été la cible de nombreuses critiques au Real Madrid . Et il va désormais falloir avancer...

Bellingham plus près de Mbappé ?

Ce recrutement au milieu pourrait d'ailleurs directement profiter à Kylian Mbappé sur le plan tactique au Real Madrid : « Et il y a besoin d’avoir un joueur peut-être entre Tchouaméni et Camavinga, qui ne peut pas être Valverde dans les conditions actuelles et qui permette à Bellingham de retrouver un petit peu plus d’assurance et peut-être un positionnement plus près de Mbappé tactiquement », poursuit Pierre Ménès. Reste à savoir s'il sera écouté...