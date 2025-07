«J’adorerais être payé», la demande osée de Pierre Ménès au clan Mbappé

Depuis des années, Kylian Mbappé est souvent très critiqué de part son statut. Le Français fait parfois l’objet d’un acharnement médiatique et Pierre Ménès défend régulièrement l’attaquant, mais cela lui vaut quelques reproches. Certains internautes affirment qu’il serait payé par le joueur et le journaliste a répondu avec humour à cette rumeur.

Ces derniers jours, Kylian Mbappé est encore au centre de l’actualité. Le capitaine de l’équipe de France fait parler de lui à cause d’un don de 180 000€ versés à plusieurs policiers qui s’étaient occupés de la sécurité des Bleus lors de l’année 2023. Une information révélée par Le Canard enchaîné et qui a même accouché d'une enquête de la part de l’ IGPN .

« J’adorerais être payé »

Sur YouTube, Pierre Ménès a publié une vidéo dans laquelle il revient sur l’acharnement que subit selon lui Kylian Mbappé. Le journaliste en a également profité pour répondre, non sans humour, à certains internautes qui affirmaient que l’ancien pensionnaire du CFC était payé directement par le clan Mbappé. « Je sais que je suis estampillé avocat, serpillère, enfin c’est comme on veut de Mbappé et de sa famille. Beaucoup disent que je suis payé. J’adorerais être payé. Sur les réseaux, soit je suis payé par le PSG, soit je suis payé par Mbappé, alors si j’arrive à être payé par les deux en même temps, je suis quand même balaise. En tout cas j’adorerais être payé par l’un ou par l’autre, ça me ferait des revenus en plus dans ma nouvelle vie. »