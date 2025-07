Mercato : L’OM prépare une attaque de folie !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM a déjà réussi à renforcer son secteur défensif, mais se concentre désormais sur le recrutement de joueurs à vocation offensive. Plusieurs pistes séduisantes circulent, notamment celle menant à un retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Une excellente nouvelle pour Marc Libbra qui se projette déjà sur l'attaque que pourrait aligner Roberto De Zerbi. Et l'ancien Marseillais est séduit.

Habitué à se montrer très actif durant les périodes de mercato, l' OM a déjà enrôlé trois nouveaux joueurs à savoir Facundo Medina , CJ Egan-Riley et Angel Gomes . Mais ce n'est pas encore terminé puisque le club phocéen souhaite désormais densifier son secteur offensif. Dans cette optique, plusieurs pistes sont étudiées à l'image de celles menant aux deux ailiers Igor Paixao (Feyenoord) et Malick Fofana (OL), mais c'est surtout le retour de Pierre-Emerick Aubameyang qui fait parler. Désormais libre de tout contrat, le Gabonais pourrait revenir. Un choix qui séduit l'ancien Marseillais Marc Libbra qui se projette déjà sur la future ligne d'attaque que pourrait aligner Roberto De Zerbi .

Aubameyang de retour, Libbra valide !

« C’est justement parce qu’il est déjà passé par l’OM, qu’il y a récemment montré son talent, son caractère et son courage, que je suis très favorable à cette idée. En une saison ici, il a tout connu, des hauts et surtout des bas, dont il a su se relever avec brio. Il n’y a aucun doute à avoir sur ses qualités. On a surtout eu la preuve que malgré l’âge, sa motivation est intacte, son corps est affûté et sa mentalité irréprochable. La seule interrogation est la façon dont Roberto De Zerbi compte l’utiliser. Le coach a les clefs », lance-t-il dans les colonnes de La Provence, avant de poursuivre.