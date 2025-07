Kylian Mbappé - Vinicius Jr : La belle annonce après la polémique !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mercredi soir, le Real Madrid a subi une énorme défaite face au PSG (4-0), et Kylian Mbappé ou encore Vinicius Jr ont été pointés du doigt par la presse espagnole. Si un possible conflit entre les deux stars serait présent en interne, l’attaquant français a tenu à envoyer un beau message au Brésilien pour son anniversaire.

Un problème entre Mbappé et Vinicius ?

Et pour cause, l’alchimie de l’effectif de Xabi Alonso ne fonctionne pas pour le moment. A l’issue de cette grosse défaite, la presse espagnole a notamment pointé du doigt le manque de compatibilité entre Vinicius Jr et Kylian Mbappé, tous deux auteurs d’un match compliqué contre Paris. Certains médias sont allés plus loin, évoquant depuis quelques semaines des tensions entre Mbappé et le Brésilien, qui a fêté ce samedi son 25ème anniversaire.