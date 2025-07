Real Madrid : La signature qui va tout changer !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A la fin de la saison, avant même le coup d'envoi de la Coupe du monde des clubs, Xabi Alonso héritait du poste d'entraîneur du Real Madrid laissé vacant par Carlo Ancelotti partant pour la sélection brésilienne. L'ex-milieu de terrain du club merengue avait déjà l'étoffe d'un coach pendant son passage à la Casa Blanca d'après Gareth Bale. Jackpot pour le Real Madrid ?

Entre le Real Madrid et Xabi Alonso, l'histoire a été couronnée de succès lors du passage du champion du monde 2010 en tant que joueur. De 2009 à 2014, l'ex-milieu de terrain a tout gagné dont la tant attendue Decima, soit la 10ème Ligue des champions de l'histoire du club merengue aux côtés de Gareth Bale.

«On voyait qu'il allait devenir entraîneur» Le Gallois a été invité à s'exprimer sur l'actualité du Real Madrid et du nouveau coach de l'équipe première merengue qu'est Xabi Alonso. De son point de vue, c'est une aubaine tant il est taillé pour le rôle. Et ce, depuis sa carrière de joueur professionnel. « J'ai passé une très bonne saison avec lui et on voyait qu'il allait devenir entraîneur. On voyait à quel point il était passionné par le football. Il était toujours sur le terrain d'entraînement ».