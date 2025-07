Mbappé : Le Real Madrid va tout chambouler !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mercredi soir, le Real Madrid a été surpassé par le PSG et a concédé une énorme défaite (4-0). Les partenaires de Kylian Mbappé vont rapidement devoir trouver des solutions afin de repartir de l’avant. Pour l’ancien latéral droit des Merengue Michel Salgado, de gros changements doivent avoir lieu au sein du club espagnol.

« Je repars avec des certitudes. Ce match et cette compétition m'ont beaucoup appris sur ce que nous sommes et ce que nous devons améliorer. J'ai déjà une idée de la composition de l'équipe pour la saison à venir grâce aux joueurs que nous allons récupérer. C'était le dernier match de 2024-2025 et en août, nous commencerons la saison 2025-2026, qui sera différente. Nous repartons de zéro », a ainsi promis le nouvel entraîneur espagnol à l’issue de la rencontre. Pour Michel Salgado , des changements sont nécessaires chez les Merengue.

« Parfois, il faut changer les choses »

« On parle beaucoup de tactique, de football, de possession, de transitions, des sujets qui ont peut-être été moins abordés ces dernières années. C'est parce que Xabi apporte de nouvelles idées. Ancelotti a un style plus différent. Mais j'espère que Xabi remportera autant de succès qu'Ancelotti ! Il faut être reconnaissant pour ce qui a précédé et savoir que quelqu'un arrive avec une vision différente du football, à un autre âge, avec une nouvelle façon de gérer le vestiaire… C'est bien. Parfois, il faut changer les choses. Les changements sont bénéfiques pour les joueurs, à condition de remercier correctement ceux qui sont partis. C'est comme l'affaire Kroos ou Modric. On ne peut pas en parler éternellement », a confié l’ancien joueur du Real (1999-2009) auprès de AS.