Kylian Mbappé : La presse espagnole annonce la fin !

Pierrick Levallet

Ce mercredi soir, le PSG s’est largement imposé face au Real Madrid (4-0) et s’est qualifié pour la finale de la Coupe du monde des clubs. Ousmane Dembélé a ainsi fait un pas de plus vers un potentiel sacre au Ballon d’Or. Pour Kylian Mbappé, en revanche, l’espoir ne serait plus vraiment permis pour le graal.

Le PSG est en route vers un nouveau sacre historique. Après la Ligue des champions le 31 mai, la formation parisienne pourrait remporter la Coupe du monde des clubs le 13 juillet prochain. Les hommes de Luis Enrique ont largement battu le Real Madrid ce mercredi soir (4-0) et se sont qualifiés pour la finale de la compétition contre Chelsea. Et cela placerait Ousmane Dembélé dans une position idéale dans la course au Ballon d’Or.

Ousmane Dembélé favori pour le Ballon d'Or ! Auteur de 35 buts et 16 passes décisives en 52 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant du PSG a réalisé une saison mémorable. La star de 28 ans a eu un impact majeur à presque chaque match important. Ousmane Dembélé fait ainsi logiquement office de grand favori pour le Ballon d’Or. Lamine Yamal, auteur d’un exercice 2024-2025 phénoménal du haut de ses 17 ans, peut également prétendre au graal.