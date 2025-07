Kylian Mbappé : Booba s’acharne et s’explique !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant un moment que le clash a éclaté entre Booba et Kylian Mbappé. Sur ses réseaux sociaux, le rappeur multiplie alors les attaques à l’encontre du joueur du Real Madrid. Mais pourquoi un tel acharnement ? Alors qu’un internaute a évoqué une théorie pour justifier cela, Booba a tenu à répondre.

Longtemps adulé, Kylian Mbappé a vu sa cote de popularité chuter au cours des derniers mois, surtout auprès des Français. Un désamour qui vaut aujourd’hui à la star du Real Madrid de nombreuses critiques. Mbappé en a des détracteurs et parmi eux, on retrouve notamment un certain Booba. Sur ses réseaux sociaux, le rappeur n’hésite pas à clasher à répétition le capitaine de l’équipe de France.