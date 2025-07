Kylian Mbappé : L’humiliation qui va tout changer ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La vie n’est pas rose au Real Madrid cette saison. Entre l’absence de trophées majeurs, les revers contre le FC Barcelone pendant les Clasicos ainsi que la déroute en demi-finale de Coupe du monde des clubs contre le PSG mercredi (4-0), l’heure n’est pas à la fête. Surclassés par le Paris Saint-Germain, les hommes de Xabi Alonso ont été mis au défi par Rio Ferdinand.

Kylian Mbappé a constamment échoué dans sa quête de la Ligue des champions au PSG . Pendant ses sept saisons, le serial buteur s’était rapproché du Saint-Graal en 2020 avec une finale, et a pris la porte en demi-finales en 2021 et 2024 avant de signer au Real Madrid , spécialiste de la compétition. Sans le meilleur buteur de son histoire (256 buts), le Paris Saint - Germain est allé chercher sa première Ligue des champions 55 ans après sa création.

Pas friand du travail défensif, Kylian Mbappé a souvent été pointé du doigt pour ses errements dans ce domaine précis et notamment par son ancien coach Luis Enrique . Doté d’un ego important comme tout grand compétiteur, Mbappé a quitté une équipe qui ne cesse de gagner désormais. De quoi inspirer Rio Ferdinand d’une fine analyse sur les egos dans le groupe. « Quand les egos ne sont pas prêts à faire des compromis, vous serez humiliés par les egos qui écoutent... des faits ! Dembélé attend d'appuyer presque dans la position de départ d'Usain Bolt sur ses blocs de départ ces jours-ci - cela a transformé sa carrière et serait un modèle pour les jeunes joueurs s'il devait être le gagnant du Ballon D'or ».

«La question est : Xabi, Mbappé, Vini, Jude (ndlr Bellingham) et compagnie peuvent-ils renverser la vapeur ?»

Sur son compte X, l’ancien défenseur de Manchester United et de la sélection anglaise est allé jusqu’à remettre en cause le projet du Real Madrid que beaucoup voyait comme étant la nouvelle équipe dominante après le sacre en Ligue des champions en 2024. Un défi a été lancé à Kylian Mbappé et l’ensemble des têtes pensantes de l’effectif du Real Madrid. « La prochaine génération doit en prendre note - vous êtes récompensés de manière considérable lorsque vous alliez le travail acharné à l'intelligence. Il y a 2 ans, Madrid a remporté la LDC et j'ai pensé, comme d'autres, que ce serait une ère de domination, Mais les choses changent, vite ! La question est : Xabi (ndlr Alonso), Mbappé, Vini (ndlr Vinicius), Jude (ndlr Bellingham) et compagnie peuvent-ils renverser la vapeur ? ». Premiers éléments de réponse la saison prochaine.