Real Madrid : Le remplaçant de Mbappé affole le mercato !

Privé de Kylian Mbappé pour les trois premiers matchs de la Coupe du monde des clubs , le Real Madrid a eu droit à une belle surprise au début de la compétition. La formation madrilène a assisté à l’éclosion de Gonzalo Garcia , brillant en l’absence de l’international français et d’ Endrick . L’attaquant de 21 ans a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive en cinq rencontres.

Gonzalo Garcia affole le mercato

Et il n’a pas fallu bien plus pour affoler le mercato. Comme le rapporte Le Parisien, Gonzalo Garcia s’est construit un nom et une réputation en seulement cinq matchs. Pour le Real Madrid, le jeune buteur espagnol est une belle trouvaille. Mais ses performances ont attisé l’intérêt de certains clubs sur le marché des transferts.