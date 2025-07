Kylian Mbappé : Panique au Real Madrid !

Ce mercredi soir, le Real Madrid a été l’ombre de lui-même contre le PSG. Battus 4-0 par les hommes de Luis Enrique, les Merengue n’ont rien pu faire. Kylian Mbappé a notamment été impuissant face à son ancienne équipe. L’attaquant de 26 ans a d’ailleurs été une source de préoccupation chez les dirigeants madrilènes.

Le Real Madrid veut régler le problème, et vite

Le Real Madrid entendrait donc régler ce problème le plus vite possible selon le média espagnol. Les dirigeants estimeraient qu’il résiderait dans un souci d’égo entre les stars madrilènes, et auraient donc mis un sérieux coup de pression au vestiaire. À voir si les joueurs de Xabi Alonso sauront mettre de l’eau dans leur vin pour le bien du collectif. Kylian Mbappé est prévenu.