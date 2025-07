Clash avec le PSG : La vérité éclate sur Mbappé

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé adressait en juin 2023, par courrier, son désir de quitter le PSG. Une annonce que Nasser Al-Khelaïfi a très peu apprécié, engendrant le conflit qui court toujours deux ans plus tard. Aux yeux des décideurs du Paris Saint-Germain, une violation de l’accord convenu est à signaler du côté de Mbappé.

En juin 2023, un an après la prolongation de contrat signée par Kylian Mbappé , ce dernier communiquait sa décision par courrier de ne pas activer la clause présente dans son contrat au PSG et d’ainsi le rallonger jusqu’en 2025. Ce qui signifiait qu’il pourrait partir en tant qu’agent libre à l’été 2024. Une décision qui n’a pas été soudaine.

Dominique Séverac a révélé ces derniers jours la volonté de Kylian Mbappé de faire ses adieux au Paris Saint - Germain dans la foulée de la Coupe du monde 2022 lors d’un chat avec Le Parisien. « Selon lui, les promesses du mercato n'ont pas été tenues. On lui avait dit Lewandowski et c'est Ekitike qui arrive. Il voulait partir l'hiver, en janvier 2023, tellement il se sentait trahi ».

Mbappé en violation de l’accord passé avec le PSG ?

Nasser Al-Khelaïfi ne restait pas indifférent à cette décision, menaçant de vendre Kylian Mbappé en public lors de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique. Une offre de 300M€ avait même été acceptée par le patron du PSG de la part d’Al-Hilal avant qu’un accord soit finalement trouvé en début de saison. Mais la confiance était rompue. Le Paris Saint-Germain savait pertinemment que Kylian Mbappé s’en irait libre au terme de l’exercice et ne lui a pas versé plusieurs primes et indemnités pour un montant de 55M€ que le joueur cherche à récupérer depuis un an. The Athletic explique que le Paris Saint-Germain aurait considéré que toute discussion entre le Real Madrid et Kylian Mbappé alors qu’il était sous contrat avec le PSG était tout bonnement inappropriée et en violation avec l’accord d’exclusivité passé au moment de sa prolongation de contrat en 2022. De quoi justifier les agissements du club parisien avec les primes ?