Mbappé : La grosse menace en Espagne !

Mercredi soir face au PSG, le Real Madrid a réellement souffert. Le club madrilène a concédé une énorme défaite (4-0), qui a révélé de lourdes failles dans le système de Xabi Alonso. Mais d’après la presse espagnole, le coach pourrait décider de se priver de certains attaquants ne faisant pas les efforts comme Kylian Mbappé ou encore Vinicius Jr.

De sérieux problèmes au Real Madrid ?

« La défaite oblige à plusieurs réflexions de la part du staff et du club. Peut-être que le plus important (et sans doute le plus inquiétant) est celui qui nous invite à penser que les deux grandes stars de l’équipe, Vinicius Jr et Kylian Mbappé, ne sont pas compatibles. Le débat a lieu dans la rue, au Real Madrid, mais aussi dans le club (…) L’expérience de Xabi Alonso qui les a réunis dans un trident avec Gonzalo García n’a fait que mettre en lumière certains des problèmes que l’équipe rencontre lorsque les deux sont sur le terrain », peut-on notamment lire ce vendredi dans le quotidien catalan Sport.