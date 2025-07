Mbappé menacé à l’étranger ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid est confronté à un problème. La philosophie de jeu de Xabi Alonso réclame une implication totale de ses joueurs et notamment sur le plan défensif. Ce qui coince avec Vinicius Jr et Kylian Mbappé. Ancienne star du club merengue, Gareth Bale a fait passer un message d’alarme en interview à l’attaquant français.

Kylian Mbappé a été pointé du doigt par la presse espagnole dans la foulée de la déroute du Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs contre le PSG (4-0) mercredi soir. Certains médias pointent du doigt le manque d’activités du capitaine de l’équipe de France et de son compère d’attaque Vinicius Jr.

«Je ne pense pas que Xabi ait peur de laisser tomber qui que ce soit» Passé par le Real Madrid entre 2013 et 2022, Gareth Bale connaît l’exigence du club merengue et également Xabi Alonso qu’il a côtoyé pendant sa première saison à la Casa Blanca. D’après lui, le nouveau coach n’hésitera pas à le mettre sur le banc des remplaçants, au même titre que Vinicius Jr. « Mbappé et Vinicius Jr ? Je pense que si vous regardez ce qu'il a fait à Leverkusen, oui, et maintenant il a sans doute de meilleurs joueurs avec lesquels travailler et j'imagine une plus grosse cagnotte de transfert. J'aime à penser que Xabi a gagné le respect des joueurs et que les joueurs joueront pour lui. Je m'attends donc à de grands changements et je m'attends à ce qu'ils jouent comme il le souhaite et s'ils ne le font pas, je ne pense pas que Xabi ait peur de laisser tomber qui que ce soit ».