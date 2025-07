Kylian Mbappé mis à l'écart, l'avertissement est lâché !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison décevante, le Real Madrid doit étudier toutes les possibilités pour faire mieux avec le nouvel entraîneur Xabi Alonso. Le club a du mal à faire cohabiter Kylian Mbappé et Vinicius ensemble. Si en ce moment c'est plutôt le Français qui a le vent en poupe, il faudra qu'il réponde présent. D'après Predrag Mijatovic, ancienne gloire du club espagnol, Alonso n'hésitera pas à mettre à l'écart même les plus grandes stars.

Auteur de débuts compliqués au Real Madrid, Kylian Mbappé a ensuite réalisé une deuxième partie de saison beaucoup plus convaincante. C'est tout le contraire de Vinicius Jr avec qui le courant a du mal à passer sur le terrain. Mais si Carlo Ancelotti avait plutôt tendance à faire jouer ses stars coûte que coûte, ce ne sera pas le cas de Xabi Alonso. De grandes décisions pourraient être prises.

Vinicius dans l'ombre de Mbappé ? Frustré de sa situation au Real Madrid, Vinicius Jr aimerait être traité de la même manière que Kylian Mbappé. L'attaquant français vole un peu la vedette au Brésilien et les rumeurs concernant son départ se sont intensifiées ces dernières semaines. « Vinicius est un grand joueur et tout ce qu'il a accompli ces dernières années mérite le respect, mais Kylian Mbappé est désormais rétabli et le gars est sur une lancée impressionnante, il n’y a pas à réinventer la roue. Je pense que Xabi Alonso le sait parfaitement. Moi je mettrais les deux. Même si vous savez bien que je ne suis pas entraîneur et que je n'ai rien à dire là-dessus » dévoile Predrag Mijatovic à propos des deux joueurs dans l'émission El Larguero de la Cadena SER.