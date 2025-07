Kylian Mbappé : Paul Pogba règle ses comptes en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Soulier d'or européen grâce à ses 31 buts en Liga avec le Real Madrid cette saison, Kylian Mbappé a reçu le soutien de Paul Pogba. Pointé du doigt à diverses reprises pour ses performances et ses errements défensifs, le capitaine de l'équipe de France doit avoir beaucoup plus de respect et de reconnaissance du grand public pour Pogba.

Paul Pogba (32 ans) a tout connu avec Kylian Mbappé. Un sacre en Coupe du monde en 2018, une victoire en Ligue des nations en 2021 quelques semaines seulement après la désillusion de l'Euro avec une élimination en 1/8ème de finale aux tirs au but face à la Suisse.

Pogba monte au créneau pour Mbappé Pendant l'Euro 2024, la deuxième compétition d'affilée où Kylian Mbappé n'a pas pu jouer aux côtés de Paul Pogba après le Mondial 2022, le capitaine de l'équipe de France justifiait son manque d'appels dans la profondeur comme auparavant en raison de l'absence de Pogba qui pouvait lui mettre les ballons n'importe où dans l'espace. Un bel hommage de Mbappé pour celui qui a signé à l'AS Monaco à la toute fin du mois de juin après près de deux saisons d'inactivité à cause d'une suspension pour dopage.