180M€ - PSG : Le transfert XXL refusé pour Mbappé

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton Kylian Mbappé a pris fin à l’été 2024, avec l’arrivée de la star française au Real Madrid. Mais selon les informations dévoilées par la presse espagnole, le club merengue avait tenté de boucler le transfert un an plus tôt, en 2023, en formulant une offre colossale de 180M€. Sans jamais recevoir de réponse du Paris Saint-Germain.

Le feuilleton Kylian Mbappé s'est terminé par son arrivée au Real Madrid durant l'été 2024. Mais selon les informations dévoilées par la presse espagnole ce samedi, ce dossier aurait pu se conclure bien plus tôt.

A en croire El Debate, le Real Madrid avait mis 180M€ sur la table pour convaincre le PSG de céder sa star, alors à un an de la fin de son contrat. Interpellé, Nasser Al-Khelaïfi n’aurait même pas daigné répondre à cette proposition. Une posture claire : le PSG voulait conserver son attaquant vedette coûte que coûte, en espérant certainement le voir prolonger son contrat dans la capitale française.

L'erreur stratégique du PSG

Mais finalement, tout ne s'est pas passé comme prévu pour le président du PSG. Un an plus tard, Kylian Mbappé a finalement signé libre au Real Madrid, avec une prime à la signature colossale. Echec et mat.