ASSE : Perrin reste optimiste pour les Verts !

Publié le 20 mars 2020 à 11h53 par La rédaction mis à jour le 20 mars 2020 à 11h54

En pleine période de confinement, Loïc Perrin en a profité pour faire le point sur la saison de l'ASSE et reste optimiste.