ASSE/OL : Diony annonce déjà la couleur le derby !

Publié le 25 février 2020 à 5h15 par T.M.

Après le match nul face à Reims ce dimanche (1-1), Loïs Diony s’est immédiatement tourné vers le derby face à l’OL.

Les temps sont très durs du côté de l’ASSE. Programmé pour se battre pour l’Europe, le groupe de Claude Puel est actuellement à la lutte dans le bas de tableau. Ce dimanche, les Verts ont d’ailleurs perdu de précieux points face à Reims. Pas la meilleure des manières de préparer le derby qui arrive face à l’OL. Alors que cette rencontre est très importante pour chacune des équipes, Loïs Diony s’est tourné rapidement vers ce rendez-vous.

« Les Lyonnais seront aussi sous pression »