ASSE - Clash : La guerre est lancée entre Puel et Ruffier !

Publié le 24 février 2020 à 4h15 par La rédaction

Alors que Claude Puel a décidé d’écarter Stéphane Ruffier de son groupe, le ton est monté avec l’agent du portier de l’ASSE, Patrick Glanz.

« Mes déclarations sont réfléchies. Maintenant, ça fait des semaines qu'on essaye de trouver un bouc-émissaire. Et le bouc-émissaire, c'est Stéphane. L'injustice, c'est de lui dire il y a une semaine qu'il est capitaine et de l'écarter ensuite. Il y a certains joueurs dans certains clubs qui méritent le respect ». Patrick Glanz n’a pas caché sa frustration après le choix de Claude Puel d’écarter Stéphane Ruffier. Et la sortie de l’agent du portier de l’ASSE n’a pas manqué d’être commentée, au point de pousser le club du Forez à réagir fermement.

L'agent de Ruffier lance les hostilités