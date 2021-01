Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Ruffier est interpellé après son clash avec Puel !

Publié le 24 janvier 2021 à 4h45 par A.M.

Alors que Stéphane Ruffier a été licencié de l'ASSE en début d'année, Jérôme Alonzo espère que l'ancien portier des Verts sortira prochainement du silence pour livrer ses vérités suite à son conflit avec Claude Puel.

Après quasiment un an de conflit et de mise à l'écart, Stéphane Ruffier a finalement accepté une rupture de son contrat avec l'ASSE. Une situation sur laquelle Claude Puel se prononçait récemment. « Je m’en tiens à la gestion d’un groupe et par rapport un joueur qui n’a pas accepté d’être remplacé pour un match. Et ça a pris des proportions que ça n’aurait jamais dû prendre. Je n’ai pas d’autres commentaires à faire. La décision a été prise. Dans un club, les aspects sportifs doivent être respectés par chacun. C’est une discipline sportive. Romeyer souhaitait-il le réintégrer au début de la saison ? Les décisions ont été prises par un comité directeur », confiait-il en conférence de presse. Mais désormais, Jérôme Alonzo attend que Stéphane Ruffier donne sa version des faits.

Alonzo demande à Ruffier de sortir du silence