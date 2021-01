Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un coup de tonnerre se précise pour Puel dans ce dossier brûlant !

Publié le 22 janvier 2021 à 12h30 par D.M.

Alors que plusieurs médias avaient annoncé l’arrêt des négociations au sujet de Mostafa Mohamed après la sortie de Roland Romeyer, le FC Zamalek aurait repris les discussions avec l’ASSE. Les deux parties auraient trouvé un accord, mais quelques points de divergences subsisteraient.

Le mercato hivernal est décidément bien mouvementé du côté de Saint-Etienne. Malgré de grosses difficultés financières, l’ASSE entend bien se renforcer lors de ce mois de janvier. Les priorités ont été fixées part les dirigeants et les efforts seront concentrés sur le recrutement d’un défenseur central, mais aussi d’un attaquant. Et pour renforcer le secteur offensif, un nom revient avec insistance. Comme annoncé par le 10 Sport dès le 28 décembre dernier, le club stéphanois a coché le nom de Mostafa Mohamed, jeune attaquant de 23 ans. L’ASSE a même formulé une offre pour tenter d’attirer le joueur, qui appartient au FC Zamalek, mais la formation du Caire se montre intransigeant dans ce dossier selon nos informations exclusives. Lors d’un entretien à la chaîne Al-Nashar , Roland Romeyer avait fait le point il y a quelques jours sur ce dossier. « Nous avons fait une offre à 4M$. Zamalek ont demandé 5M$. La dernière offre transmise est bien de 5M$ avec certains bonus (…) Nous voulons signer à Mohamed un contrat de 4 ans et demi. S’il nous rejoint, il y aura un 20% à la revente pour Zamalek » avait déclaré le président du directoire de l’ASSE, qui, par ailleurs, avait annoncé que certaines personnes avaient tenté de toucher des commissions. Une sortie qui aurait entraîné la colère du FC Zamalek. Plusieurs médias égyptiens avaient annoncé l’arrêt des négociations entre les deux clubs, mais ces dernières heures, ce dossier connait un nouveau rebondissement.

Les discussions auraient repris entre le FC Zamalek et l'ASSE