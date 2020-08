Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Puel, clash... Le coup de gueule de Yann M'Vila !

Publié le 12 août 2020 à 22h15 par A.M.

Écarté du groupe par Claude Puel, Yann M'Vila semble vexé de sa situation et a adressé un message qui ressemble grandement à un message adressé à Claude Puel.

Claude Puel a décidé de trancher dans le vif cet été. Ainsi, l'entraîneur de l'ASSE a décidé de se séparer de plusieurs cadres en les écartant du groupe pour le stage à Dinart. Stéphane Ruffier, Loïs Diony, Miguel Trauco, Sergi Palencia, Yann M’Vila, Wahbi Khazri ou encore Ryad Boudebouz ont été écarté. Un choix parfaitement assumé par Claude Puel : « Les joueurs n'avaient jamais connu un truc pareil mais le groupe a été super. Il y a eu de bonnes choses dans le jeun tout le monde s'est remis en question et j'ai trouvé qu'il y avait un allant. J’ai près de quarante joueurs pro, ce qui est dingue dans le management. Quand on va se rapprocher de la compétition, je vais devoir resserrer le groupe (autour de 25) et j’espère qu’on restera soudés . »

Un message adressé à Puel ?

Mais la décision du technicien français ne plaît pas à tout le monde. En effet, sur les réseaux sociaux, Yann M'Vila a lâché un message qui s'apparente à un sacré coup de gueule. « 11 août 2010 / 10 ans jour pour jour / Respect My Name. », lance l'ancien Rennais dans une story Instagram sur laquelle on le voit avec le maillot de l'équipe de France. Compte tenu du contexte, difficile de ne pas y voir un message directement adressé à Claude Puel.