Mercato - ASSE : Puel va pouvoir accélérer sur cette piste défensive !

Publié le 11 août 2020 à 0h00 par La rédaction

Vu sa situation financière, l’ASSE doit dégraisser avant de pouvoir enregistrer des nouvelles arrivées. Ainsi, il devrait y avoir bientôt du mouvement au poste de défenseur gauche.

Condamné à dégraisser, Claude Puel avait annoncé que l’effectif allait considérablement changer. Plusieurs cadres tels que Stéphane Ruffier, Ryad Boudebouz, Yann M’Vila et Wahbi Khazri sont invités à faire leurs valises. Avec eux on retrouve également Miguel Trauco, qui n’entre plus dans les plans du coach stéphanois. Son départ probable vers le championnat grec pourrait amener un nouveau latéral gauche à Saint-Etienne.

Une arrivée grâce à Liverpool