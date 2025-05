ASSE : L’entraîneur de la saison prochaine est annoncé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La fin de saison va être chaude à l'ASSE. Battue par l'AS Monaco ce samedi soir (1-3), le club stéphanois est relégable à deux matches de la fin. En cas de scénario catastrophe, la direction ne devrait pas tout renverser. Nommé en janvier dernier, Eirik Horneland devrait conserver son poste, peu importe le résultat final.

Une défaite qui tombe mal pour l’ASSE. Le club stéphanois espérait récolter au moins un point face à l’AS Monaco. Mais la différence de niveau était beaucoup trop importante entre les deux équipes. Les Verts se sont inclinés à Geoffroy-Guichard et s’enfoncent un peu plus au classement. 17 ème à deux matches de la fin du championnat, la formation d’Eirik Horneland va devoir faire un sans-faute pour sauver sa place dans l’élite.

Horneland annonce la couleur

Bien que sonné après cette nouvelle défaite, le coach stéphanois se veut combatif. « Il reste deux matchs, la situation est claire, il faut prendre des points. C’est difficile et épuisant de se battre contre la relégation toute la saison, ça fatigue les joueurs mais je continue de croire que c’est possible. J’espère que les joueurs ont ce qu’il faut pour répondre, ils le peuvent. Je n’ai pas de doute sur notre état d’esprit mais on doit faire preuve de discipline et de qualité pour remporter ces rencontres, on ne peut pas toujours être dans le combat, il faut apporter de la qualité » a déclaré le technicien norvégien ce samedi soir.

Horneland va rester à son poste...

Quoi qu’il en soit, Horneland peut se coucher avec des certitudes malgré tout. Car peu importe le résultat final, le successeur d’Olivier Dall’Oglio devrait conserver son poste la saison prochaine selon les informations dévoilées par L’Equipe. La direction ne souhaite pas toucher au banc. Par contre, « plusieurs services du club seront restructurés ». Cette saison laissera sans aucun doute des traces en interne.