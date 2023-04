ASSE : La vente du club capote, un gros coup réalisé pour se consoler

La rédaction

A la recherche d’un repreneur depuis de longs mois, l’ASSE n’a pas réussi à boucler le deal attendu malgré plusieurs prétendants. Pour se consoler, les Verts sont parvenus à réaliser un authentique exploit en se sortant du piège de la relégation. Laurent Batlles a réussi son pari : L'ASSE est sauvée en Ligue 2.

Dans le dur depuis le début de saison, l'AS Saint-Etienne commence à voir le bout du tunnel, alors que la vente du club est toujours en "standby" après que les négociations entre les prétendants et le conseil d'administration sont tombées à l'eau. Une nouvelle qui avait plombé le moral des fans. Désormais, le cauchemar de voir le club descendre en National 1, qui avait hanté les supporteurs stéphanois, n'est désormais qu'un lointain souvenir.

Le Top 10, l'objectif de fin de saison

La montée en Ligue 1 est désormais un objectif à oublier mais celui de finir, au moins, dans le Top 10 de la Ligue 2 BKT est toujours possible. A 5 longueurs d'avance sur le premier relégable, Laval, Saint Etienne a fait la majeure partie du boulot pour se sauver d'une descente qui aurait pu faire très mal au club déjà au fond du gouffre. Le vestiaire à sa tête Laurent Batlles, ont réussi le pari du maintien ce semble ouvrir l'appétit à ses joueurs qui veulent s'accaparer d'une place dans le TOP10 à 9 journées de la fin du championnat. A en écouter la recrue hivernale, Lamina Fomba, le groupe voit plus grand : "Chaque fois que l'on prend des points, on fait un pas de plus vers le maintien. Maintenant, il va falloir continuer sur notre belle série et atteindre les 42 ou 45 points. 45 points ce serait mieux. Il faut en tout cas continuer de gagner les matchs. Je regarde personnellement les matchs qui suivent, là on joue le Paris FC et ils sont juste devant nous. Si on fait résultat chez eux, c'est sûr qu'on se rapprochera d'eux et qu'on s'éloignera de la zone rouge. Plus on prendra des points, plus on se rapprochera des dix premières places. Les dix premières places ? Bien-sûr, on ne va pas se mentir, c'est une ambition ! Mais tant que le maintien n'est pas acquis il faudra rester concentré là-dessus".

Les jeunes zappés par Batlles

Ce qu'on reproche à l'entraîneur des Verts, Laurent Batlles, c'est le fait de ne pas mettre trop en avant les joueurs issus de la réserve. Pourtant, le coach de l'ASSE les avait appelés pendant la préparation estivale. On pense à Louis Mouton, utilisé à 16 reprises lors de la première partie de saison. Mais voilà que depuis la reprise des championnats il n'est plus aussi convoité par Batlles. Autre joueur, Aiman Aiki, le jeune talent qui avait marqué son premier but face à Dijon au cours de la saison. Ses blessures l'ont malheureusement freinées dans son évolution et s'est éclipsé de la liste de la première équipe peu à peu.

Batlles veut continuer à prendre des points