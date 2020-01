Foot - ASSE

ASSE : Khazri savoure son retour au top !

Publié le 26 janvier 2020 à 8h40 par T.M.

Après des derniers mois compliqués, Wahbi Khazri a signé son retour au top avec un doublé face à Nîmes. Après la rencontre, l’attaquant de l’ASSE avait forcément le sourire.