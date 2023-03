ASSE : «Je suis frustré», il lâche un terrible aveu

La rédaction

Alors que la mission maintien se poursuit du côté de l’ASSE, les Verts ont obtenu un très bon match nul face à Bordeaux ce vendredi (1-1). Revenue à une 13ème place plutôt encourageante pour la suite, l’ASSE sait que la prestation face aux Girondins à donner de l’air à tout le monde. Le capitaine Bordelais Yoann Barbet, a, quant à lui, passé un mauvais moment face aux Verts.

Si l’ASSE et les Girondins de Bordeaux se sont quittés sur un match nul sur la pelouse du Matmut Atlantique, l’ambition des deux clubs, elle, est totalement opposée. Les Girondins , toujours 2èmes au classement, visent la montée directe, tandis que le club du Forez souhaite réussir à se maintenir. Ainsi, ce résultat encourageant pour l’un est forcément très décevant pour l’autre. Après la rencontre, c’est un Yoann Barbet visiblement très déçu, qui s’est exprimé au micro de BeIN SPORTS .

« Ils ont fait un tir un but »

Le capitaine de Bordeaux, qui avait quitté le club en 2014, afin de rejoindre Niort, déclare : « Je ne sais pas si c'est logique. En première mi-temps, ils ont deux ou trois grosses situations chaudes et on arrive à rester à 0-0. On a deux grosses situations nous aussi en première mi-temps où on récupère le ballon haut et je pense que sur une meilleure passe on peut finir. Je suis plus déçu par rapport à la seconde mi-temps parce qu'on mène d'entrée de jeu. Si je ne me trompe pas, ils ont fait un tir, un but en seconde mi-temps... Ce qui me frustre un peu c'est qu’on n’a rien concédé en deuxième mi-temps » .

« Il va falloir être des bonhommes »