«C'est une catastrophe», un joueur de l'ASSE se lâche

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté par l'ASSE cet hiver, Gaëtan Charbonnier sortait d'une première partie de saison compliquée en Ligue 1 avec l'AJ Auxerre qui s'était séparée de Jean-Marc Furlan. D'ailleurs, ce dernier raconte que l'attaquant des Verts n'est pas tendre avec son ancien club et se lâche en coulisses.

Bien qu'il ait été démis de ses fonctions d'entraîneur de l'AJ Auxerre, Jean-Marc Furlan garde d'excellentes relations avec ses anciens joueurs, à commencer par Gaëtan Charbonnier qui a rejoint l'ASSE cet hiver. Et d'après le technicien de 65 ans, l'attaquant des Verts n'a pas digéré ce qui s'est passé durant la première partie de saison et se lâche en coulisse.

Un crack quitte l'ASSE, il s'explique https://t.co/HabMizVE2S pic.twitter.com/6R8nK1ZNGc — le10sport (@le10sport) March 1, 2023

Charbonnier fracasse l'AJA

« Je n’arrive plus à regarder. J’ai tourné la page. J’ai des joueurs qui me sollicitent. Gaëtan Charbonnier est venu deux fois me voir, Quentin Bernard, Gauthier Hein, Mathias Autret aussi me sollicitent parce que j’étais proche d’eux. Je ne peux plus regarder Auxerre. Hier soir (dimanche) Charbonnier m’a dit : "Tiens, j’ai regardé le match d’Auxerre à Lorient. Ils ont gagné (1-0) mais c’est une catastrophe" », révèle l'ancien coach de l'AJ Auxerre dans un entretien accordé à MaLigue2 , avant de revenir sur son départ du club bourguignon.

Le constat accablant de Furlan