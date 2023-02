ASSE : «Regardez les dégâts», il dénonce une catastrophe

Arnaud De Kanel

Depuis quelques matchs, l'ASSE sort peu à peu la tête de l'eau et s'éloigne d'un second naufrage consécutif après la relégation l'an passé. Une bonne partie des supporters et des anciennes figures du club du Forez réclament le départ de la direction actuelle, comme Jean-François Larios. L'ancien milieu de terrain a poussé un très gros coup de gueule.

Les hommes de Laurent Batlles se rassurent en ce moment. Après la relégation, les Verts ont peiné à sortir de la zone rouge, eux qui étaient pénalisés par la LFP suite aux débordements des supporters. Maintenant, ça va beaucoup mieux d'un point de vue comptable mais la situation du club du Forez n'est pas des plus stables. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer sont ouvertement critiqués, notamment par Jean-François Larios. Il avoue avoir pris ses distances avec l'ASSE dont il est pourtant éperdument amoureux à cause des dirigeants. Il pointe du doigt leur inaction.

«J’espère que ce grand club ne mourra jamais»

« J’ai un amour inconsidéré pour Saint-Étienne. Après la catastrophe de la saison dernière, je suis déjà content qu’ils se sortent de la zone rouge. J’espère que ce grand club ne mourra jamais. La Ligue 2 n’est pas une fatalité, il faut être patient et construire un projet solide sur deux trois ans », a-t-il lâché dans les colonnes de La République des Pyrénées , avant d'adresser un tacle à la direction.

Bonne semaine au meilleur public de France (même en étant 16e de L2) #ASSEpic.twitter.com/ehPL9cv00b — Green Prospect (@green_prospect) February 13, 2023

«Regardez les dégâts»