En grand danger, l’ASSE confirme un gros coup dur

Arnaud De Kanel

Longtemps engluée dans les profondeurs du classement, l'ASSE poursuit sa remontée. Les hommes de Laurent Batlles ont enchainé ce dimanche face à Pau mais ils ont perdu Mathieu Cafaro. Le coach des Verts a donné des nouvelles de son milieu de terrain, auteur d'un but splendide contre Annecy trois semaines plus tôt, et elles ne sont pas bonnes.

La belle série se poursuit pour l'AS Saint-Etienne, encore vainqueur ce week-end face à Pau, adversaire direct dans la lutte pour le maintien. Les Verts pointent désormais à la 15ème place du classement mais ils ne sont toujours pas tirés d'affaire. La menace d'une seconde relégation plane encore. Pour se sauver, l'ASSE ne pourra pas compter sur Mathieu Cafaro lors des prochains matchs, sorti sur blessure. Laurent Batlles ne s'est pas montré rassurant.

«Il a une grosse contusion»

« Mathieu Cafaro ? Il a des béquilles. Il a une grosse contusion au niveau de la crête iliaque (partie supérieure d'un des os du bassin, ndlr). C'est une zone qui est difficile à soigner malgré tout », a déploré le coach de l'ASSE en conférence de presse.

Le remplaçant de Cafaro déjà trouvé ?

Contraint de sortir son milieu de terrain, Laurent Batlles a décidé de faire rentrer Saïdou Sow. Mis au placard depuis le début de la saison, il a sorti son épingle du jeu en livrant une prestation solide. Il pourrait de nouveau remplacer Mathieu Cafaro pour le choix face aux Girondins de Bordeaux ce samedi.