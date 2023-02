Il tacle les dirigeants de l’ASSE et réclame du «respect»

Arnaud De Kanel

La mission maintien se poursuit pour l'ASSE. Le club stéphanois redresse peu à peu la pente et peut espérer se sauver et éviter la catastrophe d'une seconde relégation consécutive. Malgré tout, le départ des dirigeants est encore réclamé. L'ancien milieu de terrain des Verts Jean-François Larios en a remis une couche à ce sujet.

L'ASSE n'est pas encore tirée d'affaire. Relégué en Ligue 2, le club du Forez est encore loin d'avoir assuré son maintien. L'attitude des joueurs et des dirigeants est souvent pointée du doigt. Avec un public aussi populaire que celui des Verts , cela fait tâche. Jean-François Larios l'a fait remarquer dans un entretien accordé à La République des Pyrénées et il attend plus de respect envers les supporters.

«Il faut se défoncer sur le terrain»

« Il faut quand même respecter le « Chaudron Vert ». Ce club est issu du milieu ouvrier, il faut se défoncer sur le terrain. Les mecs font des sacrifices pour venir vous supporter », a souligné l'ancien milieu de terrain, avant de poursuivre.

«C’est l’enfer de passer de la première à la deuxième division»