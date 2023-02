Le nouveau projet inattendu de l’ASSE pour éviter la catastrophe

Arnaud De Kanel

L'ASSE commence peu à peu à sortir la tête de l'eau. Longtemps lanterne rouge, le club du Forez pointe désormais à la 16ème place et doit notamment cette belle remontée à un mercato hivernal réussi. Mais si la tendance venait à s'inverser, Loïc Perrin a dévoilé un nouveau projet surprenant.

Laurent Batlles et ses hommes ont retrouvé la confiance et sont sortis de la zone rouge. Désormais, les Verts regardent devant eux et entendent surfer sur cette bonne dynamique afin de faire mieux que de se sauver. Pour autant, le club du Forez n'est pas encore tiré d'affaire et l'écart est loin d'être creusé. En cas de rechute au classement, Loïc Perrin pourrait faire appel aux jeunes.

Un mercato hivernal agité

La semaine passée, Loïc Perrin était revenu sur le mercato hivernal très animé de l'ASSE. « Selon nous, il était nécessaire de se renforcer. C’est ce qu’on avait ciblé, c'est important d’apporter du sang frais, de nouveaux visages, et j'ai l'intime conviction qu’on s’est vraiment renforcé sur ce mercato. Maintenant il faut que ça se matérialise par des résultats. Ils étaient plutôt bons au début du mois de janvier, puis il y a eu le match de Sochaux qui ne doit pas tout remettre en question. Derrière, il y a eu ce match à Bastia qui était un vrai match de Ligue 2. Le mois de février va être très important », confiait Loïc Perrin. Si la mayonnaise ne prend pas avec les recrues, la solution pourrait venir du centre de formation.

«Certains jeunes peuvent dépanner»