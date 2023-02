«Des gens tordus» ont fait capoter un transfert de l’ASSE

Arnaud De Kanel

Dans l'optique de se maintenir, l'ASSE voyait dans le mercato l'une de ses dernières options viables. Ainsi, Loïc Perrin et ses équipes se sont démenés pour offrir le meilleur effectif possible à Laurent Batlles. Si cette fenêtre hivernale a été fructueuse, l'ASSE a tout de même essuyé le refus d'Ibrahim Sadiq. Les Verts ne digèrent pas.

Pour mener à bien l'opération maintien, l'AS Saint-Etienne a frappé fort sur le mercato. Dennis Appiah, Gautier Larsonneur, Lamine Fomba, Niels Nkounkou, Gaetan Charbonnier, Abdoul Kader Bamba et Mateo Pavlovic ont rejoint le Forez. Une réussite sur le papier qui cache tout de même l'échec Ibrahim Sadiq. Alors qu'il était en France pour passer sa visite médicale, l'ailier a fait marche arrière et n'a pas signé. Loïc Perrin n'a pas du tout apprécié.

«On est tombé sur des gens tordus»

Lors d'une conférence de presse, Loïc Perrin est revenu sur le transfert raté d'Ibrahim Sadiq. « On est tombé sur des gens tordus. Le joueur et le club adverse (BK Häcken, ndlr) étaient d'accords. Le joueur s’est quand même déplacé avec ses représentants jusqu'à Saint-Étienne mais bizarrement, les conditions ne convenaient finalement plus et il est reparti. Je ne pense pas que c’était lui qui décidait malheureusement. Ils ont changé les conditions financières », avait-il déclaré.

«Cela faisait un moment qu’on était dessus»